روسيا تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى وقف إطلاق النار فورا

دعت روسيا اليوم الثلاثاء، كلا من أذربيجان وأرمينيا إلى "وقف إراقة الدماء" في ناغورني كاراباغ.

وأعلنت السلطات الموالية لأرمينيا في ناغورني كاراباخ استهداف عاصمة الإقليم ومدن أخرى "بإطلاق نار كثيف".

وأطلقت أذربيجان "أنشطة لمكافحة الإرهاب" في منطقة ناغورني كاراباغ لاستعادة النظام الدستوري وطرد ما أسمتها التشكيلات العسكرية الأرمينية هناك، وهي خطوة يمكن أن تنذر بحرب جديدة في المنطقة.

وكان القصف العنيف مسموعا من لقطات على وسائل التواصل الاجتماعي لم يتم التحقق منها تم تصويرها في ستيباناكيرت، عاصمة كاراباخ، التي تسمى خانكندي في أذربيجان، يوم الثلاثاء.

وتحدثت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان عن عزمها نزع سلاح وتأمين انسحاب تشكيلات القوات المسلحة الأرمينية من أراضيها، وتحييد بنيتها التحتية العسكرية.

ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من تأكيدات أي من الجانبين.

وقالت باكو إنها أبلغت قوة حفظ السلام الروسية ومركز المراقبة التركي الروسي الذي يهدف إلى المساعدة في ضمان احترام وقف إطلاق النار لعام 2020.

وأعلنت باكو عمليتها بعد أن اشتكت من مقتل ستة من مواطنيها بسبب ألغام أرضية في حادثين منفصلين، وهو الأمر الذي ألقت باللوم فيه على الجماعات المسلحة الأرمينية.

وأتى ذلك بعد، يوم من تسليم الغذاء والدواء الذي تشتد الحاجة إليه إلى كاراباخ عبر طريقين في وقت واحد، وهي خطوة يبدو أنها قد تساعد في تخفيف التوتر المتصاعد بين أذربيجان وأرمينيا.

وفرضت باكو فى الأيام الماضية، قيوداً شاملة على ممر لاتشين، الطريق الوحيد الذي يربط أرمينيا بكاراباغ، ولم تسمح بدخول المساعدات على أساس أن الطريق كان يستخدم في تهريب الأسلحة.