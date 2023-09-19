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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي يدعو 49 دولة لدعم أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي

لويد أوستن
لويد أوستن

حث وزير الدفاع  الأمريكي لويد أوستن ، نظرائه اليوم الثلاثاء على "الدعم العميق" وتوفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا، لمساعدة البلاد على التصدي للصواريخ الروسية، وفق ما ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

لكن قالت الصحيفة، إنه رغم ذلك، لم يظهر حلفاء أمريكا نفس الحماسة لمساعدة أوكرانيا في الهجوم المضاد.

وقال أوستن أثناء افتتاحه اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا: "الدفاع الجوي ينقذ الأرواح". 

وأضاف: "لذا فإنني أحث هذه المجموعة على مواصلة البحث بعمق لدعم الدفاع الجوي الأرضي لأوكرانيا. وعلينا أن نواصل الضغط بقوة لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية".

وتتكون المجموعة من وزراء وقادة عسكريين من أكثر من 50 دولة، وهي المنتدى الرئيسي لجمع مساهمات الأسلحة والمعدات الأخرى والتدريب للمجهود الحربي في كييف. 

ويجتمعون لمرة واحدة في الشهر تقريبًا، وهذا هو التجمع الخامس عشر.

اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية التجمع الخامس الهجوم المضاد

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