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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 11 سفينة حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط  خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 11 سفينة ، بينما غادر عدد 15 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة ، منها السفينة  ( PRINCESS FAYZAH ) والتي ترفع علم بربادوس ويبلغ طولها 169 م وعرضها 27 م القادمة من روسيا و على متنها حمولة تقدر بـ 26525 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح وذلك حسب بيان أصدرته هيئة الميناء.

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15641 طن تشمل :  2650 طن مولاس و 2562 طن رمل و 10429 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 33359 طن تشمل :  250 طن سكر و 3300 طن خردة و 1190 طن زيت طعام و 5515 طن ابلاكاش و 5300 طن قمح و 8486 طن حديد و 7857 طن ذرة  و 1200 طن بضائع متنوعة و  1144 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 261 طن  .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 627 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 341 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4576 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 373348 طنًا  .

كما غادر عدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية ،  بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5298 شاحنة .

تداول 38 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

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