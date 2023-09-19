إعدام كميات من حلوى المولد غير صالحة في حملة بالدقهلية

شنت رئاسة مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية وبالتنسيق مع الإدارة الصحية بطلخا والتموين والطب البيطري "اللجان الخماسية عدة حملات لمراقبة الاسعار والمنتجات داخل مركز طلخا.

وذلك بناء على توجيهات الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بخصوص مراقبة الأسواق ومدى جودة المنتجات الغذائية والاستهلاكية المقدمة للمواطنين وتعليمات رحاب المزين رئيس مركز ومدينة طلخا بضرورة مراقبة الأسواق.

حيث أسفرت عن إعدام ٥٠ كيلو حلوى ملونة غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم تحرير ٣ محاضر لعدم حمل شهادة صحية.



جاء ذلك تحت إشراف لجنة مشكلة ومكونة من احمد محمد إبراهيم نائب رئيس المركز؛ دكتور سما عبدالكريم بالطب البيطرى؛ محمد عادل محمد مفتش أغذية بالإدارة الصحية بطلخا ممدوح محمد قاسم من التموين وأميرة عبدالجواد “ تنمية اقتصادية”.