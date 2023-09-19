قيس سعيد: تسمية الإعصار دانيال دليل على تغلغل الصهيونية

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، تصريحات قاله أحد الغواصين الذين غطسوا في البحر قبالة درنة، وقال إن "هناك مدينة أخرى تحت البحر"، مؤكدا أنه رأى عمارات أهلها موتى عالقين بداخلها، والآلاف من الجثث التي تنتظر من ينتشلها من القاع، عقب إعصار دمر وجرف كل شيء أمامه وهدم ربع المدينة تقريباً.

وسط هذه الأزمة الإنسانية، أثار تصريح للرئيس التونسي قيس سعيد، موجة من الانتقادات التي اعتبرته مشغولًا بموضوع آخر لا يتناسب مع حجم الكارثة.

وانتقد سعيد تسمية الإعصار بـ دانيال، معتبراً أن الاسم يعود لنبي عبري، مضيفاً أن "الصهيونية تغلغلت"، الأمر الذي أثار الكثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن سعيد لم يركز على تداعيات الإعصار والوضع المأساوي بقدر انشغاله بالمصطلحات.

تدمير البنية التحتية

وتسببت السيول التي ضربت شرق ليبيا في قتل وفقدان الآلاف، وتدمير البنية التحتية، خاصة في مدينة درنة التي لا تزال معزولة بسبب الدمار الذي لحق بالطرقات الموصلة إليها بشكل يجعل من الصعب وصول فرق الإنقاذ والإمدادات الإنسانية.