مانشستر يونايتد يتلقى خبرًا سارًا قبل مباراة بايرن ميونخ

عاد ماسون مونت ورافاييل فاران للمشاركة في تدريبات مانشستر يونايتد، قبيل المباراة المرتقبة أمام بايرن ميونخ الألماني، في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة مضيفه بايرن ميونخ، غدًا الأربعاء، في الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة.

وشارك مونت وفاران في تدريبات مانشستر عقب تعافيهما من الإصابة، حيث غاب مونت المنضم من صفوف تشيلسي، منذ الخسارة على ملعب توتنهام عقب تعرضه لكدمة.

كما غاب فاران عن صفوف مانشستر منذ خروجه مصابا بين شوطي المباراة أمام نوتينجهام فورست.

وتدرب المغربي سفيان امرابط والصاعد كوبي ماينو بشكل منفرد بعيدا عن الفريق.

وأكد مانشستر أمس الاثنين أن ارون وان بيساكا سيغيب عن موقعة بايرن ميونخ وسيمتد غيابه خلال الأسابيع التالية، منضما إلى لوك شو وتيريل مالاتسيا وتوم هيتون واماد ديالو في قائمة المصابين.