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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: أولياء الأمور سبب رئيسي في انتشار الدروس الخصوصية

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة جيهان البيومى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، أن السبب فى زيادة أسعار الكتب الخارجية هو سوق العرض والطلب، بناء على الإقبال الشديد من أولياء الأمور يقوم التجار بالمغالاة فى الأسعار.

وأشارت "البيومى"، فى تصريح خاص لـ "موقع صدى البلد"، إلى إنه يجب علينا تحديد المشكلة من الأساس، وهو يأتى من خوف أولياء الأمور وشرائهم لهذه الكتب الخارجية، والبدء فى الدروس الخصوصية قبل بدء العام الدراسى، مؤكدة أن ولى الأمر لديه المسؤلية الأكبر فى مشكلة زيادة الدروس الخصوصية وغلاء أسعار الكتب الخارجية، وعلى ولى الأمر المسئولية مهما قامت الوزارة بالتطوير.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، إلى أنه على الوزارة كما قامت بتغير المناهج ضروره مساعده الطلاب فى توفير ماده علمية بطريقة مناسبه مع طرح نماذج من الأسئله وطرق الإجابة،  تسهيلا على أولياء الأمور والإستغناء عن الكتب الخارجية .

وأوضحت أن الوزارة تقوم بطرح نماذج من الأسئلة والإجابات، والتى تقوم بها بالفعل عبر المنصات التى تبثها، مطالبة أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم فى مشاهدة هذة المنصات التعليمية والتى يرجع لاهميتها تعليميا، وذلك للإستغناء عن شراء الكتب الخارجية، والذهاب إلى الدروس الخصوصية .

وذلك ياتى فى إطار قرب موسم الدراسة وإقبال الشديد على شراء الكتب الخارجية، والتى ارتفعت أسعارها بطريقة مبالغة، وزيادة جشع معلمى الدروس الخصوصية

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