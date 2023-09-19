تشكيل مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد في دوري أبطال أوروبا

تنطلق بعد قليل مباراة ميلان الإيطالي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
تشكيل ميلان
وجاء تشكيل ميلان كالآتي:
في حراسة المرمى: مايك مينيان
خط الدفاع: دافيد كلابريا - ماليك ثياو - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز
خط الوسط: لوفتس تشيك- راضي كرونيتش- بوبيجا
خط الهجوم: صامويل تشكيوزي - أوليفييه جيرو- رافاييل لياو
تشكيل نيوكاسل يونايتد
في حراسة المرمى: نيك بوب
خط الدفاع: كيران تريبير - فابيان شار - سفين بوتمان - دان بيرن
خط الوسط: برونو جيماريش - ساين لونجستاف - ساندرو تونالي
خط الهجوم: جاكوب ميرفي - أنتوني جوردون - ألكسندر إيزاك