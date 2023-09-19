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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية: الشراكة بين مصر والولايات المتحدة طويلة الأمد

خلال المؤتمر
خلال المؤتمر

احتفل مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالشراكة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، بختام الدورة الثالثة من برنامج "منصة الابتكار"، بالتعاون مع البنك الأهلي المصري، وهيئة البريد المصري، بتخرج 23 شركة ناشئة من رواد الأعمال من مركز السلطان حسين كامل للابتكار بالقاهرة، بحضور كلا من  شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ومحمد عبد القادر، الرئيس التنفيذي للابتكار في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وفي كلمته أمام الحضور هنأ شون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر الشركات الناشئة المشاركة، وكرر التأكيد على الشراكة طويلة الأمد بين الحكومة المصرية والولايات المتحدة، مشددا على أن دعم مجال ريادة الأعمال هو مفتاح طريق لتحقيق أهداف الحكومة المصرية في الوصول لأهداف 2030.

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وتفاعل رواد الأعمال مع مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حول الأولويات الاستراتيجية المتعلقة يخطط الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لدعم الحكومة المصرية في السنوات القليلة المقبلة.

خلال الاحتفال تم تنظيم أربع موائد مستديرة، حيث أتيحت الفرصة للشركات الناشئة وشركات رأس المال الاستثماري وشركاء بلاج أند بلاي لمناقشة عدد من المواضيع المختلفة، والتي تضمنت الإقراض في مساحة بي 2 بي، والتكنولوجيا الزراعية والاقتصاد الدائري في مصر، ومساحة رأس المال الاستثماري المصري، وتأثير الذكاء الاصطناعي على إحداث ثورة في الأعمال واتجاهات السوق .

بدأت الدورة الثالثة من برنامج "منصة الابتكار" في يونيو 2023، وخلال الثلاثة أشهر الماضية تلقت 23 شركة ناشئة من رواد الأعمال المقيمة في مصر عددا من ورش العمل والخدمات التدريبية التي قدمتها مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين، وأيضا توفير فرص للتواصل الفعال مع شبكة كبيرة من الشركاء والمستثمرين، وأيضا تقديم مجموعة من الخدمات الاستشارية حول فرص التمويل والاستثمار.

تم اختيار الشركات الناشئة المشاركة بعناية مما يجعلها تمثل مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، والاستدامة  حيث تناول البرنامج  التدريبي العديد من الجلسات  التي تهدف إلى تعزيز التفاعل وتبادل الخبرات بين المشاركين وتعزيز فهمهم لكيفية مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص في هذه البيئة الديناميكية بالإضافة إلى التعرف على الإطار القانوني الخاص بإدارة الأعمال والإطلاع على كيفية تطوير استراتيجية لإدرة المنتج وأيضا الكشف عن أليات سوق رأس المال في أفريقيا.

في ذات السياق، قالت إحدى الشركات الناشئة المشاركة بالبرنامج: "نحن مشروع يستهدف تقليل تكاليف التشغيل بالمزارع وتحسين إنتاجية وجودة المنتجات الزراعية، وكنا نستهدف من مشاركتنا في الدورة الثالثة من برنامج "منصة الابتكار" تحسين شبكة تواصلنا، وتطوير نظمنا التسويقية، وبرامجنا البيعية، وقد نجحنا في ذلك، ونجحنا في تكوين شراكات جديدة مع شركات أخرى قام البرنامج بتوفيرها، وبدون مثل البرامج لن تتوفر القدرة للشركات الناشئة على الحركة والانتقال من مرحلة البداية لمرحلة الأعمال القوية والوصول لشبكة عملاء أكبر، فهذه البرامج تتيح للشركات الناشئة كذلك النمو في السوق المحلي والوصول للأسواق العربية والعالمية."

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