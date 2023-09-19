عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسيست ثاني لـ إمام عاشور | الأهلي يقضى على آمال المصري بأقدام تاو

صدى البلد

عزز الأهلي النتيجة وسجل الهدف الثالث  أمام المصري بهدف في اللقاء الذى يقام حاليا على استاد برج العرب في الجولة الأولى من الدوري المصري.

وأرسل إمام عاشور تمريرة سحرية تصل لـ بيرسى تاو الذى توغل من الناحية اليمنى ويسددها بإتقان فتسكن شباك المصري في الدقيقة 74.

ووجه المغربي رضا سليم تسديدة صاروخية على مرمى المصري بعد تمريرة سحرية من إمام عاشور في الدقيقة 44.

وسجل بيرسى تاو الثاني بعد تمريرة رائعة من محمد هاني داخل منطقة الجزاء ويسددها الأخر بقوة فتسكن الشباك.

وبدأ الفريقان المباراة متراجعين دفاعياً ولم يشكل أى فريق منهما خطورة على مرمى الفريق الآخر.

وأرسل معلول عرضية داخل منطقة الجزاء سددها حسين السيد برأسه بالخطأ ولكن محمود جاد تعامل مع الكرة في الدقيقة 10.

وأهدر موديست مهاجم الأهلي فرصة هدف محقق أمام المصري في الدقيقة 25 داخل منطقة الجزاء.

وتعرض باهر المحمدى مدافع المصري للطرد في مباراة الأهلي بعد عرقلة متعمدة لـ إمام عاشور في الدقيقة 52.

تشكيل الأهلي  ضد المصري 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - محمد هاني - علي معلول

في خط الوسط: أليو ديانج - كوكا - إمام عاشور - رضا سليم - بيرسي تاو

في خط الهجوم: أنتوني موديست

تشكيل المصري ضد الأهلي 

في حراسة المرمى: محمود جاد

في خط الدفاع: كريم العراقي - سمير فكري - باهر المحمدي - محمد دبش

في خط الوسط: محمد الشامي - حسين السيد - أمادو باه - محمود حمادة

في خط الهجوم: ميدو جابر - مروان حمدي

 

 

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

جفاف الروصيرص.. ماذا فعل سد النهضة بمنسوب النيل في السودان؟

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

بعد تقدم الأهلي بهدف أمام المصري.. لاعب الزمالك السابق يتغزل بإمام عاشور

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

لاعب بالزمالك ومدير تصوير وفنانتان| من هم أبناء الراحل أشرف مصيلحي؟.. ومفاجأة بشأن زوجته

ترشيحاتنا

66 مليون جنيه .. قرار عاجل لصالح ضحايا النصب بعملات بيتكوين

اشترِ شقتك بالتقسيط.. تعرف على تفاصيل التمويل العقاري من بنك إسلامي

بيحب يتفرج ..دجال يصور السيدات بأوضاع مخلة

لم يتركوا غنيا أو فقيرا..قرار عاجل ضد المتهمين بالنصب بأكبر قضية عُملات مشفرة

مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

بيان عاجل من الإمارات بشأن انقلاب ضحايا فريق الإنقاذ اليوناني في ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استبعاد ومقاطعة وتعهد|تفاصيل مثيرة في فضيحة القُبلة بمنتخب إسبانيا..وعقاب قاسي لـ اللاعبة

جمع ملايين الدولارات وهرب.. كواليس أغرب قضية أمام القضاء

ماذا يحدث لمرضى السكري عند استخدام العسل الأبيض؟.. حسام موافي يوضح

منتشرة بعد الـ 40.. ما هي الفيبروميالجيا

فيديو

بيشربوا شيشة.. تصريحات أوسوريو تفضح لاعبي الزمالك.. فيديو جراف

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ