تشكيل مانشستر سيتي أمام النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة النجم الأحمر الصربي، في مستهل حملة الدفاع عن لقبهم أبطالًا لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل مانشستر سيتي

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - روبين دياز - ناثان آكي - سيرجي جوميز

خط الوسط: رودريجو - برناردو سيلفا - ماتيوس نونيس

خط الهجوم: فيل فودين - جولين ألفاريز - إيرلينج هالاند

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد، معقل فريق مانشستر سيتي.