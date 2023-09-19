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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة بأيام..والتعليم تحسم مصير الطلاب

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا قبل أيام من بدء العام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه يوم 30 سبتمبر الجاري، نص على عدم تشغيل المدارس التى يوجد بها خلل في تنفيذ خطة الصيانة المقررة لمبانيها قبل بدء العام الدراسي الجديد

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: سيتم استبعاد المدارس التى تخضع لخطة صيانة شاملة ، مع سرعة توفير أماكن مناسبة لطلابها بالمدارس القريبة منها ، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس. 

وأصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات بضرورة تحديد مسئول في المدارس للإشراف على الصيانة الدورية في المدرسة وملاحظة أى خلل بها لإصلاحه فورا، فضلا عن تقديم تقرير بحالة الصيانة في المدرسة يوميا.

ويتولى مسئولو الهيئة العامة للأبنية التعليمية، المرور على جميع المدارس فى مختلف المحافظات ، ومراجعة أعمال الصيانة بها، بحيث يتم إجراء مسح كامل شامل لكافة المدارس على مستوى الجمهورية، وإعداد تقرير عاجل لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حول موقف هذه المباني ومدى الاحتياج للصيانات العاجلة والبسيطة.

وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإتاحة دليل الصيانة، البسيطة والعاجلة ودليل أعمال نظافة المدارس علي موقعها الرسمي، ويتولى كل مدير فرع من أفرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية على مستوى المحافظات، بعقد ورش عمل على مستوى المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها لنشر ما يتضمنه الدليل.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد 2023-2024، يوم السبت، الموافق 30 سبتمبر 2023، بجميع المراحل التعليمية للمدارس الرسمية، والرسمية للغات، والخاصة، والخاصة للغات ، وفيما يلي تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد:


- بدء الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر 2023 إلى الخميس 25  يناير 2024.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024.

- بدء امتحان الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024 إلى الخميس 6 يونيو 2024.
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 1 يونيو 2024.
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 15 يونيو 2024. 
- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف. 
- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني، ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيا.
- مدة إجازة نصف العام «أسبوعين»، تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024، وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية؛ يتم توحيد الإجازة معهما.

المدارس العام الدراسي الجديد العام الدراسي التعليم التربية والتعليم

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