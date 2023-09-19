مبابي يقود هجوم باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند بدوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل فريقه لمواجهة بوروسيا دورتموند الألماني، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالآتي:

في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان سكرينيار - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: مانويل أوجارتي - فيتور فيريرا فيتينيا - وارن زائير إيمري

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - راندال كولو مواني

وتُقام المباراة على ملعب بارك دو برانس معقل فريق باريس سان جيرمان، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.