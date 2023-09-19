تشكيل برشلونة أمام رويال أنتويرب في دوري أبطال أوروبا

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة رويال أنتويرب البلجيكي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة كلًا من:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - جوليس كوندي - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بابلو جافي

خط الهجوم: رافينيا - جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب مونتجيك معقل الفريق الكتالوني.