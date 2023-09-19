منصة X لن تكون مجانية.. إيلون ماسك يثير الجدل بقرار جديد

أثار الملياردير إيلون ماسك الجدل أثناء لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بأن منصة X المملوكة له ستفرض رسوما شهرية مقابل استخدامها.

قال إيلون ماسك إن منصة X ستنتقل من كونها مجانية إلى استقطاع “مبلغ قليل” شهريا، كما اقترح أن مثل هذا التغيير سيكون ضروريًا للتعامل مع مشكلة الروبوتات على المنصة.

أوضح ماسك : “إنها الطريقة الوحيدة التي يمكنني التفكير فيها لمحاربة جيوش هائلة من الروبوتات ومرسلي البريد العشوائي”. وفقا لـ TechCrunch .

ولم يذكر ماسك تكلفة الاشتراك الجديد، لكنه وصفه بأنه "مبلغ قليل من المال"، وخلال المحادثة، شارك ماسك أيضًا مقاييس جديدة لـ X، مشيرًا إلى أن الموقع في الوقت الحالي يضم 550 مليون مستخدم شهريًا، وحوالي من 100 إلى 200 مليون مشاركة يوميًا.

ولم يتوسع ماسك في خطته لتحصيل رسوم X أو متى سيحدث مثل هذا التغيير، ولكن منذ استحواذه على المنصة العام الماضي، كانت الشركة تدفع مستخدميها للاشتراك في منتج الاشتراك المدفوع، X Premium المعروف سابقًا باسم Twitter Blue، بقيمة 8 دولارات شهريًا أو 84 دولارًا سنويًا.