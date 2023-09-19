ميلان يتعادل مع نيوكاسل.. ولايبزيج يهزم شاختار في دوري أبطال أوروبا

خيم التعادل السلبي على مباراة ميلان الإيطالي مع ضيفه نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا.

وسيطر ميلان على مجريات اللعب في أغلب أوقات المباراة، لكن لاعبي الفريق أهدروا العديد من الفرص المحققة.

وتحصل ميلان ونيوكاسل على أول نقطة لهما في المجموعة التي تضم أيضًا فريقي باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند.

وضمن منافسات المجموعة السابعة، فاز لايبزيج الألماني على يانج بويز السويسري بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم الفرنسي محمد سيماكان بهدف مبكر للفريق الألماني بعد مضي ثلاث دقائق من بداية المباراة، لكن المهاجم الكونغولي ميشاك ايليا أدرك التعادل ليانج بويز في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني سجل لاعب الوسط النمساوي كزافير شلاجر الهدف الثاني للايبزيج في الدقيقة 75 ثم أكد المهاجم السلوفيني الشاب بنيامين سيسكو فوز الفريق الألماني بتسجيله الهدف الثالث في الثواني الأخيرة.