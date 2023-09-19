دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يتقدم على أنتويرب بثلاثية في الشوط الأول

تقدم فريق برشلونة على نظيره رويال أنتويرب البلجيكي بثلاثة أهداف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح البرتغالي جواو فيليكس التسجيل لـ برشلونة في الدقيقة 11، أعقبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بهدف ثان في الدقيقة 19.

وأحرز البرازيلي رافينيا ثالث أهداف الفريق الكتالوني في الدقيقة 22

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة كلًا من:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - جوليس كوندي - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بابلو جافي

خط الهجوم: رافينيا - جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي