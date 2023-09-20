برشلونة يهزم رويال أنتويرب بخماسية في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق برشلونة على نظيره رويال أنتويرب البلجيكي بخمسة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح البرتغالي جواو فيليكس التسجيل لـ برشلونة في الدقيقة 11، أعقبه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بهدف ثان في الدقيقة 19.

وأحرز البرازيلي رافينيا ثالث أهداف الفريق الكتالوني في الدقيقة 22

وسجل بابلو جافي رابع أهداف برشلونة في الدقيقة 54، قبل أن يعود فيليكس ليسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 66.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة لـ 3 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثامنة.

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة كلًا من:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جواو كانسيلو - جوليس كوندي - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بابلو جافي

خط الهجوم: رافينيا - جواو فيليكس - روبرت ليفاندوفسكي