رد فعل عنيف.. كيف وصف علاء إبراهيم فوز الأهلي برباعية على المصري

قال علاء إبراهيم نجم النادي الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر دائمًا ما يكون له رد فعل قوي بعد خسارة بطولة، خاصة وأنه غير معتاد على الخسارة، وهو ما حدث بالفعل بالفوز العريض على المصري، برباعية نظيفة في الدوري.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن كل لاعبي الأهلي سواء الذين شاركوا في التشكيل الأساسي أو بدلاء، كانوا في قمة توهجهم، وقدموا أداءً رائعًا استحقوا عليه الفوز الكبير.

وأشار إلى أن أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد، يمتلك تاريخ قوي للغاية، ومن الظلم الحكم عليه مبكرًا، خاصة وأن الأهلي في حاجة لمثل هذا اللاعب الذي يحتاج إلى مزيد من التأقلم والانسجام.

وأوضح أن الأهلي لن يعاني خلال الموسم الجديد، رغم ضغط البطولات التي يشارك فيها، في ظل امتلاكه الحلول في كل المراكز، موضحًا أن الجهاز الفني بقيادة كولر، يستحق الإشادة على ما يقدمه الفريق.