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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي يستهل حملة الدفاع عن اللقب بفوزه على النجم الأحمر بدوري أبطال أوروبا

جوليان ألفاريز -
جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي - AFP

فاز فريق مانشستر سيتي الإنجليزي على النجم الأحمر الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مستهل حملة الدفاع عن لقبهم أبطالًا لدوري أبطال أوروبا.

 الأرجنتيني  جوليان ألفاريز كان نجم المباراة بتسجيله الهدفين الأول والثاني لمانشستر سيتي في الدقيقتين 47 و60 بعد أن تقدم عثمان بوكاري بهدف للفريق الصربي في الدقيقة 45.

وتكفل الإسباني رودريجو هيرنانديز بتسجيل ثالث أهداف حامل اللقب في الدقيقة 73 مؤكدًا انتصارهم.

بذلك الفوز، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 3 نقاط في المركز الأول بالمجموعة السابعة، بينما توقف رصيد النجم الأحمر عند صفر نقطة في المركز الرابع والأخير.

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