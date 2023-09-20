باريس سان جيرمان يفوز على بوروسيا دورتموند 2-0 في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدفين دون مقابل، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وعلى ملعب حديقة الأمراء، حسم الفريق الباريسي فوزه على دورتموند في الشوط الثاني، حيث تقدم الفرنسي الدولي كيليان مبابي بهدف في الدقيقة 49 ثم أضاف المغربي الدولي أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 58.

انتصار الباريسيين رفع رصيدهم لـ 3 نقاط في المركز الأول بالمجموعة السادسة، فيما تجمد رصيد بوروسيا عند صفر من النقاط في المركز الرابع.

وكان “ميلان” الإيطالي قد تعادل مع نيوكاسل الإنجليزي، ضمن منافسات ذات المجموعة.