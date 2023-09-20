بيان عاجل لـ روسيا بشأن العملية العسكرية في إقليم قره باج

دعت روسيا، اليوم الأربعاء، الأطراف المتنازعة في إقليم قره باج إلى وقف القتال وسفك الدماء على الفور.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صادر اليوم الأربعاء: "فيما يتعلق بالتصعيد الحاد للمواجهة العسكرية في إقليم ناجورنو قره باج، ندعو أطراف النزاع إلى وقف إراقة الدماء والأعمال العدائية والابتعاد عن التسبب في سقوط ضحايا مدنيين على الفور".

وأضافت الخارجية الروسية أن اعتراف يريفان بشكل رسمي في أكتوبر 2022 وفي مايو 2023 خلال اجتماعات قمة عُقدت برعاية الاتحاد الأوروبي بأن إقليم قره باج يعد جزءًا من أراضي أذربيجان، أثر بشكل جذري على مصير تسوية الأزمة في الإقليم.

وأكدت أن هذا الأمر غير الظروف الجوهرية التي تم بموجبها التوقيع على بيان قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بتاريخ 9 نوفمبر 2020، وكذلك وضع قوات حفظ السلام الروسية.

ولفتت الخارجية إلى أن "قوات حفظ السلام الروسية تقوم في هذه الأثناء بمساعدة السكان المدنيين بما في ذلك عبر تقديم المساعدات الطبية، والمشاركة في عمليات الإجلاء".

وأوضحت الخارجية الروسية أن "الشيء الأكثر أهمية حاليا يتمثل في العودة العاجلة إلى التقيد بحزمة الاتفاقيات الثلاثية التي أُبرمت على أعلى مستوى خلال الفترة من 2020 و2022، والتي تحدد جميع خطوات الحل السلمي لمشكلة قره باج ووقف المواجهة المسلحة والقيام بكل ما هو ممكن لضمان أمن وحقوق سكان الإقليم".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أمس الثلاثاء، إطلاق عملية عسكرية "لمكافحة الإرهاب" في قره باج بهدف استعادة النظام الدستوري.