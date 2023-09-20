نجم المصري السابق يكشف سر فوز الأهلي برباعية 

أبدى حسام غويبة، لاعب المصري السابق، حزنه من هزيمة فريقه المصري البورسعيدي الكبيرة أمام النادي الأهلي برباعية نظيفة، في مستهل مشوار الفريقين في الدوري المصري هذا الموسم.

وقال “غويبة”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه يجب أن نلتمس الأعذار للاعبي المصري والجهاز الفني خلال هذه المباراة.

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وأوضح “غويبة” أن الأهلي كان أجهز من النادي المصري فنيًا كضربة بداية للفريق، مضيفًا أن الأهلي خاض مباريات رسمية قبل المواجهة كما أن محتفظ بقوائمه وتشكيلته الأساسية.

وأضاف “غويبة” أن المصري أدخل عناصر جديدة ولكنها تحتاج لوقت أطول من أجل الانسجام.

وأكد لاعب المصري أن منتصف ملعب نادي المصري لم يكن موفقًا اليوم، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي كسب المصري بأخطاء فردية، ولو تم تدارك هذه الأخطاء كان من الممكن أن تكون النتيجة أفضل.