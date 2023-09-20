الرئيس التنفيذي لـ«Honor»: هواتف آيفون iPhone 15 لا تلبي التوقعات

أكد جورج تشاو مينج، الرئيس التنفيذي لشركة Honor الصينية أن سلسلة هواتف آيفون الجديدة iPhone 15 والتي أطلقتها شركة Apple أبل الأمريكية منذ حوالي أسبوع لا تلبي التوقعات.

وشدّد "مينج" على أن السوق اليوم يتوق إلى ابتكار حقيقي يتجاوز مجرد تحسين الأداء والكاميرا، معربًا عن أن القدرة على التنبؤ في إعلانات المنتجات يمكن أن تؤدي إلى خيبة الأمل.

وفي مقابلة أجراها مؤخرًا، شارك مينج وجهة نظره حول سلسلة iPhone 15 كونها تقدم تحسينات تدريجية فقط، وفي الوقت نفسه اعترف بالدور المهم الذي تلعبه شركة أبل في صناعة الهواتف الذكية.

ووفقًا لـ Gizmochina فإن مينج اعترف بإمكانية النجاح في iPhone 15 لكنه لاحظ أن سمعة أبل كمبتكر في الصناعة تبدو آخذة في التراجع.

كما يعتقد أن هذا المشهد المتغير يمثل فرصة للعلامات التجارية الأخرى للهواتف الذكية لتقديم وجهات نظر جديدة ومنتجات متقدمة في السوق.