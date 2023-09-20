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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعديل نوعية وقوام الأطعمة.. علاج صعوبة البلع عند الأطفال

صعوبة في البلع
صعوبة في البلع

إذا كان الطفل يعاني من صعوبة في البلع، فقد يكون من الضروري تعديل نوعية وقوام الأطعمة المقدمة له، يُفضل استشارة طبيب الأطفال أو أخصائي تغذية قبل تقديم أي تغييرات في نظام غذاء الطفل. إليك بعض النصائح العامة وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1. تقديم الطعام المهروس: يُفضل تقديم الأطعمة المهروسة بشكل جيد للأطفال الذين يعانون من صعوبة في البلع. يمكن استخدام الخلاط أو الطحن اليدوي لتهيئة الأطعمة بشكل يسهل عملية البلع.

2. تقديم الأطعمة رقيقة الملمس: يُفضل تجنب تقديم الأطعمة الخشنة أو الصلبة التي يصعب على الطفل بلعها. يمكن تقديم الأطعمة الناعمة والرقيقة مثل العصائر المخففة بالماء، والحساء الناعم، والمهروسات.

3. تجنب الأطعمة اللزجة والعالقة: يُفضل تجنب الأطعمة اللزجة والعالقة التي يمكن أن تسبب صعوبة في البلع، مثل العلكة، والمعجنات اللزجة، والمعكرونة اللزجة.

4. تقديم السوائل بشكل ملائم: يجب توفير السوائل بشكل مناسب للأطفال الذين يعانون من صعوبة في البلع. يمكن تقديم المشروبات المهروسة مثل العصائر المعتدلة والمخففة بالماء، والشوربات الرقيقة.

5. الإشراف والمراقبة: يجب أن يكون هناك إشراف ومراقبة دائمة أثناء تناول الطعام من قبل الأطفال الذين يعانون من صعوبة في البلع. يجب مراقبة ردود فعل الطفل والتأكد من عدم وجود أي مشاكل أو احتباس للطعام في الفم.

مرة أخرى، يُنصح بالتشاور مع طبيب الأطفال أو أخصائي تغذية للحصول على توجيهات محددة لحالة الطفل واحتياجاته الفردية.

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