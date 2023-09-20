تطبيق مواعيد غلق المحال الجديدة 28 سبتمبر الجاري ..تفاصيل

يبدأ تطبيق مواعيد غلق المحال الجديدة "المواعيد الشتوية" ، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر الجارى .

وتطبق المواعيد الشتوية لغلق المحال العامة من مقاهى وكافيهات ومولات وورش اعتبارا من الخميس الاخير من كل شهر سبتمبر من كل عام الي الخميس الاخير من شهر ابريل من كل عام وذلك طبقا لقرارات اللجنة العليا للتراخيص المحال برئاسة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

المواعيد الشتوية لغلق المحال

وتنص المواعيد الشتوية لغلق المحال التجارية، علي ان يتم غلق الكافيهات والبازارات والمطاعم بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية الساعة 12 مساءا يوميا ، و يتم فتحها الساعة 5 صباحا يوميا ، وفي يومي الخميس والجمعة والاعياد والاجازات الرسمية يتم مد مدة غلق المحال الموجودة بالمولات الي 1 صباحا.

اما المحال والمولات التجارية فيتم غلقها الساعة 10 مساءا ، بينما تغلق الساعة 11 مساءً يومي الخميس والجمعة والاجازات الرسمية والاعياد.

وتستمر خدمة توصيل الطلبات وخدمة التيك أواي للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار اليوم (24ساعة).

وبالنسبة لمحال البقالة والسوبر ماركت وبيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات والمخابز والأفران فيتم استثنائها من المواعيد الجديدة لغلق المحال المواعيد الشتوية.

اما الورش الموجودة داخل الكتل السكنية فيتم غلقها الساعة 6 مساءا على ان يتم فتحها في الساعة 5 صباحا.