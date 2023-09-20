موضة خريف 2023| الشيفون والجينز والمشجر .. والأحمر والفوشيا أحدث الألوان

تبحث دائما الفتيات والسيدات عن احدث صيحات الموضة في عالم الازياء .. ومع قرب انتهاء الصيف يبحثن عن موضة الخريف سواء في الملابس والالوان أو حتي الاكسسوار .. نرصد احدث موضة لخريف 2023 وفقا لخبير الازياء هاني فاروق .. حيث أكد في تصريحات خاصة لصدي البلد أن موضة الجينز عادت مرة أخري لتسيطر علي موضة خريف 2023 ولكن مع الملابس المشجرة ، فيمكن للفتاه ارتداء الجزء العلوي المنقوش مع بنطلون جينز أو شورت للحصول علي مظهر جميل ..

وأشار أن موضة الملابس المطبوع عليها ورود و زهور هي موضة الخريف هذا العام بشكل كبير وستكون واحدة من المطبوعات المنتشرة على الكثير من قطع الملابس سواء بتطريزها على ملابس ذات اللون الأسود أو الرمادي.

وأشار خبير الازياء الاختيار أن الاختيارات في الملابس المنقوشة يكون صعب أحيانا حيث تختارين ما بين الكثير من النقشات والألوان، ولكن يجب عليك في البداية اختيار ما يناسب مظهرك وشكل جسمك، على سبيل المثال، إذا كنت تمتلكين قوامًا ممشوقًا، يمكنك اختيار طبعات رقيقة وعمودية. أما إذا كان لديك قوام ممتلئ، فقد تفضلين الطبعات الكبيرة.

وأوضح أنه يمكنك الاختيار من الأحذية و الحقائب النسائية ما يناسب شكل الملابس ونقشتها ..ويمكن أن تكون الأحذية أو الحقائب ذات الطباعة الحيوانية، من القطع الأساسية لديكي كما أنها ظهرت في موضة خريف 2023 بشكل قوي.



واضاف أن خبراء الموضة في العالم أجمعوا موضة الالوان هذا الخريف هما اللونين الأحمر والفوشيا وسيكونان الأكثر اعتماداً وخاصة الفوشيا ..

واضاف أن ملابس الشيفون ستكون اساسية في موضة هذا الخريف سواء في الفساتين أو في البلوزات المختلفة.