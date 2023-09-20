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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تصريحات لـ زيلينسكي.. بولندا تستدعي سفير أوكرانيا

صدى البلد

استدعت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الأربعاء، سفير أوكرانيا لديها بسبب تصريحات أدلى بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال زيلينسكي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الثلاثاء، إن كييف “تعمل بجد للحفاظ على الطرق البرية لصادرات الحبوب”، مضيفاً أن ما وصفه بـ"المسرح السياسي" حول واردات الحبوب يساعد موسكو فقط.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية قررت في وقت سابق عدم تمديد القيود المفروضة على استيراد أربعة أنواع من المنتجات الزراعية الأوكرانية إلى العديد من دول الاتحاد الحدودية، لكنها ألزمت كييف بتطبيق إجراءات لمُراقبة الصادرات.

ومع ذلك، مددت بولندا وسلوفاكيا والمجر من جانب واحد الحظر المفروض على استيراد الحبوب الأوكرانية اعتبارًا من 16 سبتمبر، وفي الوقت نفسه، حظرت بودابست استيراد 24 سلعة من أوكرانيا.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير إعلامية عن إلغاء الاجتماع الذي كان من المفترض أن يعقد بين رئيسي أوكرانيا وبولندا فولوديمير زيلينسكي وأندجيه دودا على هامش جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وحسب ما نقلته “روسيا اليوم”، عن صحيفة “Rzeczpospolita” البولندية، أن دودا لا يستبعد عقده "في وقت لاحق"، مؤكدة أن هذا الاجتماع كان ينبغي أن يكون مهمًا في ضوء الوضع بشأن الحظر المفروض على توريد الحبوب الأوكرانية.

وزارة الخارجية البولندية أوكرانيا الأوكراني فولوديمير زيلينسكي زيلينسكي الجمعية العامة للأمم المتحدة صادرات الحبوب

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