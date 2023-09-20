شاهد.. بسنت شوقي بنفس إطلالة بريتني سبيرز تثير الجدل على السوشيال ميديا

ظهرت الفنانة بسنت شوقي مع زوجها الفنان محمد فراج وذلك خلال حضورها العرض الخاص لفيلمهما "فوي! فوي! فوي!" بملابس شبه مطابقة لإطلالة جستن تمبرليك وبريتني سبيرز الأيقونية في حفل جوائز الموسيقى الأمريكية (AMAs) عام 2001.

خطف كل من بريتني سبيرز وجستن تمبرليك الأنظار بظهورهما معًا في حفل جوائز الموسيقى الأمريكي في دورتها الـ28، حيث ارتدى الفنانان ملابس مطابقة من الجينز.

وكان سعر فستان بسنت شوقي مثير للجدل حيث يبلغ قيمة كورسيه 21994.55 جنيه مصري بينما سعر التنورة 13858.63 جنيه.

وانهالت التعليقات علي الصور وكان أبرزها المصري يكسب وآخرون بسنت طول عمرها شيك.