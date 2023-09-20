المغرب.. الديوان الملكي يخصص 11.7 مليار دولار لإعادة الإعمار عقب الزلزال المدمر

أعلن الديوان الملكي المغربي عن تخصيص 11.7 مليار دولار لإعادة الإعمار عقب الزلزال الذي أودى بحياة الآلاف.

وقال الديوان الملكي المغربي اليوم الأربعاء، إن هذا المبلغ سيستفيد منه 4.2 مليون شخص.

وفي وقت سابق، أعلن علماء يابانيون أن الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز بالمغرب تسبب في رفع مستوى الأرض بحوالي 20 سنتيمترا حول مركز بؤرة الزلزال.

وسبق أن أعلن ناصر جبور، مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء بالمغرب، وفقا لما نشرته صحيفة هسبريس المغربية، أن زلزال الحوز رفع علو جبال الأطلس، مشيرا إلى أن الزلازل عموما هي المكونة للسلاسل الجبلية.

وقامت هيئة المعلومات الجيومكانية اليابانية بتحليل بيانات الأقمار الصناعية المتعلقة بالزلزال الذي وقع يوم 8 الجاري، وأعلنت أن “الأرض ارتفعت على ما يبدو بما يصل إلى 20 سنتيمترا حول مركز الزلزال”.