عمال آبل يضربون عن العمل بعد الإعلان عن آيفون 15.. ما السبب؟

أعلنت نقابات عمال "آبل" في فرنسا اليوم الأربعاء، عن دعوتها لإضراب يومي الجمعة والسبت، مطالبة بزيادة في الأجور وتحسين ظروف العمل.

وقالت النقابات إن إدارة "آبل" تجاهلت مطالبهم “المشروعة تماما”، وأنها لم تقدم سوى 4.5 في المئة كزيادة في الأجور، بينما يطالب العمال بـ 7 في المئة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضافت النقابات، أن الإضراب سيؤثر على معظم متاجر "آبل" الـ 20 في فرنسا، وأن بعض العمال سيخرجون من أماكن عملهم، وأن آخرين سينظمون تظاهرات.

وقال ألبان فولفو، مندوب نقابة CFDT لـ "آبل ريتيل" فرنسا، لوكالة "فرانس برس"، “إطلاق هاتف آيفون الجديد كان يجب أن يكون سببا للاحتفال، ولكن هذه المرة لسنا في مزاج لذلك".

وتواجه آبل صعوبات في فرنسا في الآونة الأخيرة، حيث منعت الحكومة بيع آيفون 12 يوم الثلاثاء الماضي بعد أن أظهر قياسات مشعة عالية عن معدلاتها الطبيعية.

كما تأثر إطلاق آيفون 15 عالميا بخضوع "آبل" لمطالب الاتحاد الأوروبي بتزويد الهواتف الذكية بمنافذ شحن عالمية بدلا من منافذ “البرق” الخاصة بها.