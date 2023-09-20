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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تتحدى روسيا من جديد وتستعد لتسليم أوكرانيا ذخائر عنقودية

صدى البلد

قالت وكالة "رويترز"، إن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا قد تحتوي على ذخائر عنقودية. حيث أنه من المقرر أن تعلن واشنطن عن تسليم "زيلينسكي" أسلحة جديدة، خاصة خلال زيارته التاريخية لكييف، والتي تبدأ غدا الخميس.

مكافآت خاصة

وفي هذا الإطار، قال مسؤول أمريكي صباح اليوم، شريطة عدم الكشف عن هويته، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن يعتزم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 325 مليون دولار لأوكرانيا غدا الخميس، تزامنا مع زيارة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي لواشنطن.

وقال المسؤول الأمريكي، إنه من المتوقع أن تشمل حزمة مساعدات الأسلحة الدفعة الثانية من الذخائر العنقودية التي يطلقها مدفع هاوتزر عيار 155 ملم. وفي الوقت ذاته أكدت رويترز، أنه قد يتم الإعلان عن حزمة مساعدات عسكرية أخري قبيل اجتماع بايدن وزيلينسكي. مشيرة إلى أنها ولكن ليست صواريخ "ATACMS" التي كانت قيد المناقشة.

بالإضاقة إلى ذلك، تخطط واشنطن إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى "Avenger" التي تستخدم صواريخ "ستينغر"، التي تصنعها شركة "RTX"، حسبما قال المسؤول الأمريكي.

أساءت الاستخدام

وقد وافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن في أوائل يوليو، على تسليم الذخائر العنقودية المثيرة للجدل إلى أوكرانيا. في ذلك الوقت، وصف هذه الخطوة بأنها إجراء مؤقت، حيث كانت كل من كييف وداعميها الغربيين تنفد من القذائف العادية. ومع ذلك، أثار القرار رد فعل عنيف من العديد من حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا وإسبانيا. كما أدانت موسكو هذه الخطوة، ووصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها جريمة.

وبعد موافقة الولايات المتحدة على تسليم الذخائر العنقودية، ادعى وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف أن كييف ستلتزم بمجموعة من القواعد. ووعد بأن أوكرانيا لن تنشر الأسلحة في بيئة حضرية، وتحتفظ بسجلات لأماكن استخدامها، وتبلغ الولايات المتحدة بآثارها. ولكن اتهمت روسيا كييف باستهداف المدنيين بالأسلحة المحظورة في أكثر من 100 دولة.

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