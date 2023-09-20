شوط أول سلبي بين ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

خيم التعادل السلبي على أحداث مباراة فريقي ريال مدريد الإسباني ويونيون برلين الألماني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد سيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة، وكان قريبًا من التسجيل عن طريق خوسيلو بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من الجهة اليمنى، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى يونيون برلين.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلًا من:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - ديفيد ألابا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - خوسيلو ماتو