عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صاروخ هجين أحدث أسلحة روسيا في حربها بأوكرانيا .. هذه تفاصيله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في احدث هجوم روسي على أوكرانيا تم العثور على المزيد من القتلى في مدينة كوبيانسك الأوكرانية بعد القصف الروسي، وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية يوم الأربعاء أن تأثير صاروخ كروز جديد من طراز "Grom-E1" أدى إلى مقتل ستة رجال وامرأتين يوم الثلاثاء. وكان هناك حديث في السابق عن ستة وفيات.

وبحسب صحيفة فوكس الألمانية يقال إن اثنين من القتلى كانا من مساعدي الإخلاء المتطوعين. وبحسب القائد العسكري لمنطقة خاركيف، أوليه سينيغوبو، فإن صاروخ كروز الروسي دمر ثلاث سيارات كان يجلس فيها المدنيون.


وبحسب تقارير إعلامية، يقال إن نموذج "Grom-E1" هو هجين روسي جديد بين قنبلة جوية موجهة وصاروخ كروز. ويحمل السلاح الموجه عبر الأقمار الصناعية حوالي 300 كيلوغرام من المتفجرات ويمكنه الطيران لمسافة تصل إلى 120 كيلومترًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هزة مرسي مطروح| هل صدق العالم الهولندي في تنبؤ "19 سبتمبر"؟!.. وقصة زلزال مصر المدمر

منخفض جوي| تحذير عاجل من الأرصاد عن تحول مفاجيء لطقس الساعات المقبلة

جريمة أخلاقية للشيخ عدّت العلاقة الآثمة بمراحل | فضيحة بالصوت والصورة أبطالها ثلاثة

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة الأهلي أمام سان جورج الإثيوبي

الزمالك في انتظاره| مفاجأة قد تعيد محمد شريف للدوري المصري .. تفاصيل

ميجيش على بال حد | مدرب مفاجأة لـ الزمالك حال رحيل أوسوريو

قضى على حياتها جوه الكافيه | جريمة مثيرة في عابدين

زلازل مدمرة وتسونامي.. مدن اختفت من على وجه الأرض بسبب الكوارث الطبيعية

موضوعات متعلقة

تعرف على سر ظهور المستشار الألماني مصابًا بالوجه أثناء خطابه بالأمم المتحدة

تجربة جديدة .. النساء تقود طائرات الشرطة في دبي قريبًا

منذ 500 ألف عام.. اكتشاف أقدم هيكل خشبي بالعالم داخل أدغال أفريقيا

بتهم الفساد.. تفاصيل اعتقال نجل الرئيس الجابوني المخلوع

بسبب كارثة المغرب وليبيا .. الجزائر تسن قانون بناء بمواصفات خاصة

بداية الصدام العالمي.. موسكو يتهم الناتو بالتحضير للمواجهة العسكرية مع روسيا

زعيم أوروبى: كارثة ليبيا أظهرت سياسة اللامبالاة لحلف الناتو وأمريكا

حظر الدخول.. ليبيا تقيم سياجا حول منطقة الكوارث في درنة

ترشيحاتنا

المولد النبوي 2023 .. ملامح وجه الرسول كأنك تراه وفي حضرته

سهرة لـ"وش الفجر" مع لاعب زملكاوي تورط كهربا.. ورد حاسم من الأهلي

أمريكا: الطريق إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية «طويل ومتعرج»

صاروخ هجين أحدث أسلحة روسيا في حربها بأوكرانيا .. هذه تفاصيله

شوط أول سلبي بين ريال مدريد ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

رئيس حزب المصريين الأحرار : مؤتمر الوطنية للانتخابات يدعو للتفاؤل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتسبب في بتر الأطراف.. شيرين زكي تكشف عن بكتيريا بالسمك البلطي

بالفوشيا.. ريم سامي تثير الجدل بجمالها

أجرت عليه تعديلات لتزيد احتشامه.. أحلام تثير الجدل بفستان من زهير مراد

بفستان قصير .. ظهور لافت لـ هدى الإتربى يثير الجدل

فيديو

جنوب أوروبا | تنبيه مهم من الأرصاد

هل تشهد مصر زلزالا عنيفا ومدمرا؟! | العالم الهولندي يثير الجدل

الوقوف على مسافة واحدة من المرشحين .. التفاصيل الكاملة للانتخابات الرئاسية

مش لاقي شغل.. فادي خفاجة يتسول هدايا وأموالا بهذه الطريقة| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ