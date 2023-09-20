صاروخ هجين أحدث أسلحة روسيا في حربها بأوكرانيا .. هذه تفاصيله

في احدث هجوم روسي على أوكرانيا تم العثور على المزيد من القتلى في مدينة كوبيانسك الأوكرانية بعد القصف الروسي، وأعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية يوم الأربعاء أن تأثير صاروخ كروز جديد من طراز "Grom-E1" أدى إلى مقتل ستة رجال وامرأتين يوم الثلاثاء. وكان هناك حديث في السابق عن ستة وفيات.

وبحسب صحيفة فوكس الألمانية يقال إن اثنين من القتلى كانا من مساعدي الإخلاء المتطوعين. وبحسب القائد العسكري لمنطقة خاركيف، أوليه سينيغوبو، فإن صاروخ كروز الروسي دمر ثلاث سيارات كان يجلس فيها المدنيون.



وبحسب تقارير إعلامية، يقال إن نموذج "Grom-E1" هو هجين روسي جديد بين قنبلة جوية موجهة وصاروخ كروز. ويحمل السلاح الموجه عبر الأقمار الصناعية حوالي 300 كيلوغرام من المتفجرات ويمكنه الطيران لمسافة تصل إلى 120 كيلومترًا.