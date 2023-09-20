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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

30 ألف متفرج لمباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي

صدى البلد

اعلن النادي الأهلي حضور 30 ألف متفرج لمباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام سان جورج الاثيوبي المقرر لها الأحد المقبل.

واستأنف الفريق تدريباته دون راحة مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد الفوز على المصري في الدوري الممتاز امس برباعية نظيفة.

عقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة فيديو مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح بعض النقاط الفنية المتعلقة بمباراة الأمس.

واكتفى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء المصري كاملا بأداء مران بدني واستشفائي في الجيم، وجانب من تدريبات الجري حول الملعب.

وأدى بقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء المصري مباراة ودية «تراي ماتش» أمام فريق الشباب في ختام فقرات المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سانت جورج الإثيوبي ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمحدد لها مساء الأحد المقبل.

النادي الأهلي سان جورج الإثيوبي الفريق الأول لكرة القدم ملعب التتش بالجزيرة المصري الدوري الممتاز

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