لافروف يرد على زيلينسكي بعد مطالبته بتجريد روسيا من حق الفيتو

دافع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، عن استخدام بلاده حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي باعتباره "أداة مشروعة" في العلاقات الدولية.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، قال لافروف في كلمته أمام مجلس الأمن بعد وقت قصير من دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تجريد روسيا من حق النقض: "استخدام حق النقض لبلادي أداة مشروعة تمامًا منصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة."

وطالب زيلينسكي خلال كلمته بمجلس الأمن، بمنح الجمعية العامة للأمم المتحدة سلطة حقيقية للتغلب على حق النقض عندما يظهر أي عضو عدوانًا، داعيًا إلى تجريد روسيا من حق النقض في مجلس الأمن.

وقال إن الأمم المتحدة وجدت نفسها "في طريق مسدود بشأن مسائل الغزو الروسي بسبب حق النقض الذي استخدمته روسيا.

وتابع قوله "لم تعد البشرية تعلق آمالها على الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الحدود السيادية للدول".

وأوضح أن موسكو تشغل مقعدها في مجلس الأمن بشكل غير قانوني، لافتًا إلى أن معادلة السلام الأوكرانية هي الأساس في أي حل للأزمة.