النني على مقاعد البدلاء.. تشكيل أرسنال أمام لانس في دوري أبطال أوروبا

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ أرسنال الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة لانس الفرنسي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
تشكيل أرسنال
وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:
في حراسة المرمى: ديفيد رايا
خط الدفاع: بنجامين وايت- ويليام ساليبا -جابرييل- أولكسندر زينتشينكو
خط الوسط: ديكلان رايس - مارتين أوديجارد- كاي هافيرتز
خط الهجوم: بوكايو ساكا - ليوناردو تروسارد - جابرييل خيسوس
ويتواجد المحترف المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في مباراة اليوم
وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق الإمارات.