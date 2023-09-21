عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

انتهت بسرقة وترحيل واستبداله بقطة| حكاية عجوز بريطانية تزوجت مصرياً يصغرها بـ40 سنة.. تفاصيل كوميدية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يشهد عالم العلاقات الزوجية والزواج تطورات مدهشة في هذا العصر الحديث، حيث تعبر الحدود وتتجاوز التقاليد. ومن بين هذه التطورات اللافتة للنظر، قصة السيدة البريطانية العجوز إيريس جونز، البالغة من العمر 80 عامًا، وزواجها من الشاب المصري محمد إبراهيم، البالغ من العمر 34 عامًا. وهذه القصة أثارت اهتمام الجمهور والإعلام وأصبحت حديث الساعة في بريطانيا.

 

بداية القصة

وكانت إيريس جونز ومحمد إبراهيم قد التقيا عبر الإنترنت في محادثات استمرت خمسة أشهر، وقررا بعد ذلك توسيع علاقتهما والالتقاء في القاهرة في زيارة سياحية. ولم تقتصر علاقتهما على التواصل الافتراضي بل توجت بالزواج في العام 2020. ولاحقًا، شاركا قصة حبهما في برنامج تلفزيوني محلي، مما زاد من جاذبية هذه القصة في وسائل الإعلام.

 

نهاية الحب

وللأسف، لم يدم زواج إيريس ومحمد إلا عامين فقط. فقد قررا الانفصال، وبدأت الخلافات تتصاعد بينهما. إيريس جونز، السيدة البريطانية، بدأت بمساعي لترحيل محمد إبراهيم من بريطانيا بعد الانفصال. وتتهم إيريس محمد بسرقة أكثر من 25 ألف جنيه استرليني من مالها.

 

تفاصيل الخلاف

 تم طرد محمد إبراهيم من منزل إيريس في يونيو الماضي بعد عامين من الزواج، وقررت إيريس استبداله بقطة بنغالية تدعى "تيبس". وليس هذا فقط، بل تقدمت إيريس بطلب لوزارة الداخلية لرفض تجديد تأشيرة إقامة محمد وترحيله. تدعي إيريس أن محمد رفض أعادة المبلغ الذي قرضته له مسبقًا.

 

رد محمد إبراهيم

من جهته، نفى محمد إبراهيم جميع ادعاءات إيريس ووصفها بأنها "كاذبة". ويصر على أنه لم يسرق أموال إيريس وأن الأمور ليست كما تُظهرها.

استبدلته بقطة بنغالية تدعى تيبس


 

التأثير على تأشيرة الزواج

وتقوم إيريس الآن بمحاولات لرفض تجديد تأشيرة زواج محمد. وتعلم أن تأشيرته مرتبطة بعلاقتهما الزوجية، ولكنها تريد منعه من البقاء في بريطانيا. وإنها تشعر بالقلق من أنه قد يفعل الشيء نفسه مع شخص آخر.

 

القوانين البريطانية

وتنص القوانين البريطانية على أنه في حالة الطلاق أو الانفصال، يجب على حامل التأشيرة إخطار وزارة الداخلية. ومع ذلك، لا يزال بإمكانه التقدم بطلب للتمديد أو الإقامة الدائمة في بريطانيا.

 

وإن قصة إيريس جونز ومحمد إبراهيم تعكس تطورات العلاقات الزوجية في عصرنا الحديث. هذه القصة أثبتت أن الحب لا يعرف حدود العمر أو الجنسيات. ولكنها أيضًا تظهر كيف يمكن أن تصبح القضايا المالية مصدرًا للخلافات والتوتر بين الزوجين.
 

 

إن إيريس جونز تسعى الآن لترحيل محمد إبراهيم، وسيكون لديها تحديات قانونية أمامها. هذه القصة تظهر أهمية فهم القوانين والحقوق في حالات الزواج والطلاق في الدول الأجنبية.

الزواج البريطانية الحب بريطانيا القصة الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

أنا بتكسف .. شاهيناز تطلب الخلع: عايزني طول اليوم بدون ملابس

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

لمست الممنوع.. المتهم بابتزاز فتاة: فيديوهاتها العارية على السرير برضاها

مفاجآت قوية | تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

حاول إخراج الجنين على طريقة فيديوهات يوتيوب| وفاة سيدة على يد زوجها أثناء ولادتها بالمنزل.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

"ضربة" و"صدمة" إلى الزمالك في بداية الموسم| حكاية "استبعاد" و"تمرد" داخل الفريق.. ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

"سهرة" كهربا و"خناقة" عاشور والشناوي| هل ضربت الفوضى غرفة ملابس الأهلي؟.. قصة شكوى وغرامة

مين سعيد الحظ؟!.. مليون دولار لمن يحل مسألة رياضيات.. وإجابتها بنعم أم لا

“المركزي” يحدد سعر الفائدة| تعرف على أفضل الشهادات الثلاثية في البنوك قبل اجتماع غدا

نفسي يجي يوم الموت| فنانة مصرية مشهورة تروي تفاصيل مرعبة عن دفنها فجراً في مقابر العياط

لاعب بالزمالك ومدير تصوير وفنانتان| من هم أبناء الراحل أشرف مصيلحي؟.. ومفاجأة بشأن زوجته

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

بعد وفاة أخيه الأكبر| قصة شقيق محمد فؤاد المفقود منذ حرب 67: "مش لاقيين جثته"

ترشيحاتنا

شكري : العلاقات مع السعودية عميقة على جميع المستويات ولا غنى عنها

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الروسي أوجه التعاون والمشروعات الجاري تنفيذها

أول رد فعل من شوبير بعد تقدم بيراميدز على الزمالك

ضربة ثابتة.. عبد الله السعيد يسجل هدفا عالميا لـ بيراميدز في مرمى الزمالك

شكري: بحثت مع وزير خارجية إيران وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات

30 دقيقة سلبية بين سيراميكا كليوباترا والاتحاد في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت كوب شاي في الصباح؟.. شوف النتيجة

أب يستغيث: ابني محتاج زراعة كبد وكلى قبل 3 أسابيع

فستان طويل.. مي حلمي تستعرض جمالها داخل السيارة | شاهد

فستان تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل بظهورها الأخير

فيديو

محمد بن سلمان: تقدمنا لن يتوقف وسنكون من أقوى اقتصادات العالم

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

زوجة لاعب أهلاوي.. تعرف على سلمى الجابري ملكة جمال مصر/ فيديو جراف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار قبل قرار البنك المركزي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ