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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيلينجهام يقود ريال مدريد لفوز صعب على يونيون برلين في دوري الأبطال

صدى البلد

حقق ريال مدريد الإسباني انتصارًا صعبًا على ضيفه يونيون برلين الألماني  بهدف دون مقابل في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

 

ريال مدريد سيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة، وكان قريبًا من التسجيل عن طريق خوسيلو بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية المُرسلة من الجهة اليمنى، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى يونيون برلين.

 

وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة ريال مدريد، واستمرت محاولاتهم وسط صمود النادي الألماني.

وتمكن الإنجليزي جود بيلينجهام من تسجيل الهدف الأول لـ ريال مدريد في الدقيقة 95 من متابعة لتسديدة فيديريكو فالفيردي، ليمنح فريقه نقاط الانتصار.

 

وبتلك النتيجة، تحصل ريال مدريد على أول 3 نقاط له في البطولة ليحتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة مؤقتًا.

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كلًا من:

في حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - ديفيد ألابا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - خوسيلو ماتو

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