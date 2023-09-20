عقوبات مرعبة غير مسبوقة .. قانون جديد للحجاب بإيران يجرّم نساءها والأجانب

تغيرت العواصم الإيرانية بعد احتجاجات عام 2022 وعادت الحياة اليومية، لكن العديد من النساء يقاومن واجب ارتداء الحجاب، ولكن الآن يقدم البرلمان قانونا مثيرا للجدل يشمل عقوبات غير مسبوقة لمخالفة الزي الإسلامي.

يتم تطبيق عقوبات صارمة في المستقبل على انتهاك متطلبات الحجاب. وبحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فقد صوت أعضاء البرلمان لصالح تقديم القانون المثير للجدل على أساس تجريبي لمدة ثلاث سنوات.

15 سنة سجنا وغرامات تصل لـ 5 آلاف يورو

وينص الإصلاح في نسخته الأخيرة على فرض عقوبات قاسية على انتهاك قواعد اللباس الإسلامي. وتشمل هذه الغرامات على الانتهاكات المتعددة. وفي الحالات القصوى، يمكن فرض عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا وما يعادل أكثر من 5000 يورو. يمكن طرد الأجانب من البلاد.



عقوبات قاسية بشكل خاص على المشاهير



يجب معاقبة المشاهير بقسوة خاصة بسبب الانتهاكات. وينص المشروع أيضًا على الحظر المهني لمدة تصل إلى 15 عامًا. وينبغي أن يكون القضاء قادراً أيضاً على مصادرة عُشر الأصول. خلال موجة الاحتجاجات الأخيرة في الخريف، أعرب العديد من صانعي الأفلام عن تضامنهم مع الحركة النسائية.

وتريد السلطات الإيرانية أيضًا اتخاذ إجراءات ضد الاحتجاجات عبر الإنترنت، وتجعل من نشر الصور بدون غطاء للرأس على الإنترنت جريمة جنائية. هناك خطر الغرامات، وفي الحالات القصوى، حتى السجن. وتنص الحزمة القانونية أيضًا بشكل أساسي على دورات إعادة التأهيل وحظر الخروج كعقوبات. كما يهدد القضاء بإغلاق مراكز التسوق والمطاعم والمتاحف في حال حدوث مخالفات. يمكن أن تؤدي الإهانات ضد النساء المحجبات إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر و74 جلدة.

"هذا ليس مهما بالنسبة لي"



وفي العاصمة الإيرانية طهران، كان رد فعل بعض النساء غير مبالٍ تجاه إصلاح العقوبات. قالت إحدى الشابات: "هذا ليس مهما بالنسبة لي". لم يعد بإمكانك إخبارهم بما يجب عليهم ارتداءه. كما أبدت امرأة مسنة ترتدي الحجاب تشككها في القانون الجديد. "يجب على الشباب ارتداء الحجاب إذا أرادوا ذلك، وليس من خلال الإكراه الحكومي".

وبحسب تقرير نشرته صحيفة فوكس الألمانية، فإن القانون الجديد يستشهد بالقمصان قصيرة الأكمام أو الجينز الممزق كأمثلة على "الملابس الرديئة" للنساء، والسراويل ذات الدرزة الداخلية القصيرة أو القمصان بدون أكمام للرجال. ويكلف القانون الوزارات والأجهزة الأمنية بتعليمات مفصلة لتطبيق قواعد اللباس الإسلامي. يجب أن يكون المواطنون وضباط الشرطة قادرين على الإبلاغ عن الانتهاكات بسهولة.

تجاوز البرلمان بحيلة سياسية

وكانت الحكومة قد دفعت بالفعل بالقانون المقترح قبل شهر. وباستخدام حيلة سياسية، وافقت لجنة على الإصلاح الجنائي دون تصويت في الجلسة العامة للبرلمان. وكخطوة أخيرة، سيتم الآن عرض الإصلاح على مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة مراقبة مكونة من رجال دين محافظين للغاية.

الإصلاح الجنائي هو رد فعل من القيادة الدينية والسياسية على الاحتجاجات التي قادتها النساء ضد الجمهورية الإسلامية في خريف عام 2022. وصادف يوم السبت الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة الكردية الإيرانية جينا ماهسا أميني، التي أثارت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. انتفاضات العام الماضي. وكان البرلمان قد أرجأ التصويت مرارا وتكرارا في الآونة الأخيرة.



تعارض العديد من النساء وجوب ارتداء الحجاب



وبينما عادت الحياة اليومية إلى طبيعتها في البلاد، تقاوم العديد من النساء في المدن الكبرى شرط ارتداء الحجاب - كدليل على الاحتجاج الصامت أيضًا. ولذلك ظل المتشددون يطالبون منذ أشهر باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الانتهاكات العديدة.

كما تمت استشارة المرشد الديني الأعلى في إيران آية الله علي خامنئي، الذي له الكلمة الأخيرة في كافة المسائل الاستراتيجية، بشأن قانون الحجاب الجديد. وشددت السيدة البالغة من العمر 84 عاما على أن ارتداء الحجاب واجب ديني. وفي الوقت نفسه، قال رئيس الدولة مؤخرًا إن النساء اللاتي يرتدين حجابًا غير مناسب لسن معارضات للدين والثورة.

وكان شرط الحجاب القانون لأكثر من 40 عاما في البلاد، التي يبلغ عدد سكانها الآن حوالي 90 مليون نسمة. ويعتبر الواجب أحد الركائز الأيديولوجية للجمهورية الإسلامية.