أرسنال يتقدم على لانس بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

تقدم فريق أرسنال الإنجليزي على ضيفه لانس الفرنسي، بثلاثة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح بوكايو ساكا التسجيل لـ أرسنال من متابعة لتسديدة أوديجارد في الدقيقة الثامنة.

وسجل تروسارد الهدف الثاني لـ أرسنال في الدقيقة 20 من متابعة لتمريرة ساكا.

وعزز جابرييل جيسوس من تقدم أرسنال بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 38 بتسديدة قوية من متابعة لعرضية تروسارد.

تشكيل أرسنال

وجاء تشكيل أرسنال كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بنجامين وايت- ويليام ساليبا -جابرييل- أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتين أوديجارد- كاي هافيرتز

خط الهجوم: بوكايو ساكا - ليوناردو تروسارد - جابرييل خيسوس

ويتواجد المحترف المصري محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في مباراة اليوم