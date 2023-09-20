آرسنال يهزم إيندهوفن برباعية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق آرسنال الإنجليزي على ضيفه أيندهوفن الهولندي، بأربعة أهداف دون مقابل في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح بوكايو ساكا التسجيل لـ آرسنال من متابعة لتسديدة أوديجارد في الدقيقة الثامنة.

وسجل تروسارد الهدف الثاني لـ آرسنال في الدقيقة 20 من متابعة لتمريرة ساكا.

وعزز جابرييل جيسوس من تقدم آرسنال بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 38 بتسديدة قوية من متابعة لعرضية تروسارد.

وأكد النرويجي أوديجارد انتصار فريقه بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 70.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد آرسنال لـ 3 نقاط في المركز الأول بالمجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد أيندهوفن عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

تشكيل آرسنال

وجاء تشكيل آرسنال كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بنجامين وايت- ويليام ساليبا -جابرييل- أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتين أوديجارد- كاي هافيرتز

خط الهجوم: بوكايو ساكا - ليوناردو تروسارد - جابرييل خيسوس

وتواجد المحترف المصري محمد النني على مقاعد بدلاء آرسنال في مباراة اليوم.