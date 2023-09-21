نابولي يهزم سبورتينج براجا 2-1 في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق نابولي الإيطالي على سبورتينج براجا البرتغالي بهدفين مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح جيوفاني دي لورينزو التسجيل لمصلحة نابولي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن بروما أدرك التعادل لسبورتنج براجا في الدقيقة 84.

وسجل الفرنسي سيكو نياكاتي، مدافع براجا، هدف الفوز للضيوف بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 88.

وبذلك، تصدر نابولي جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه ريال مدريد الإسباني، بينما بقي براجا بلا رصيد من النقاط.