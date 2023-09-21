اكتشاف معبد أفروديت.. مجدي شاكر: لدينا آثار فوق وتحت الأرض والماء

كشف الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، تفاصيل جديدة عن اكتشاف معبد أفروديت، مشيرا إلى أن هذا الكشف لمعبد أفروديت من القرن الخامس قبل الميلاد بمدينة بخليج أبو قير بالإسكندرية.

وأضاف مجدي شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولي للتليفزيون المصري، إنه هذا الأمر تم بجانب اكتشاف عددا من اللوقة الأثرية لمعبد الإله آمون، وبعض الأدوات من الحضارة اليونانية القديمة، لافتا إلى أن هذا الكشف يمكن أن يساعدنا في الوصول إلى مقبرة كليوباترا.

وتابع الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، أن لدينا آثار فوق وتحت الأرض والماء.