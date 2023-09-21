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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الهيئة العليا لحزب الدستور توافق على خوض جميلة إسماعيل الانتخابات الرئاسية

جميلة إسماعيل رئيسة
جميلة إسماعيل رئيسة الحزب الدستور

وافقت الهيئة العليا لحزب الدستور على خوض جميلة إسماعيل، رئيسة الحزب، الانتخابات الرئاسية المقبلة كمرشحة عن الحزب.

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وكانت قد أعلنت جميلة إسماعيل، رئيس حزب الدستور، عن استعدادها للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

جاء ذلك بعد اجتماع الهيئة العليا لحزب الدستور مساء الأربعاء، حيث كان من المقرر أن تعقد جميلة إسماعيل مؤتمرا صحفيا، اليوم، إلا أنها أرجأته بسبب المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات.


وكانت قد طالبت الهيئة العليا رئيسة الحزب جميلة إسماعيل، بدراسة الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة يوم 25 سبتمبر الجاري.

جميلة إسماعيل الانتخابات الرئاسية الدستور الحزب خوض جميلة إسماعيل

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