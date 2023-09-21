النيجر.. محمد بازوم يرفع دعوى أمام محكمة «إيكواس» لإطلاق سراحه

رفع رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم أمام محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، دعوى يطالب فيها بإطلاق سراحه واستعادة منصبه، بعدما تمرد عليه الجيش.

وقال محامي محمد بازوم السنغالي سيدو دياني، لوكالة “فرانس برس”، إن موكله الرئيس المعزول يطالب في دعواه "بإلزام دولة النيجر بإعادة إرساء النظام الدستوري فورا من خلال إعادة السلطة إلى الرئيس بازوم الذي يجب أن يستمر في ممارستها حتى نهاية ولايته في 2 أبريل 2026".

وأضاف أن الدعوى التي قدمها أمام محكمة العدل التابعة لإيكواس تتهم النظام العسكري الحاكم في نيامي باعتقال الرئيس المخلوع وزوجته عزيزة وابنه سالم تعسفيا.

وبحسب المحامي، فإن بازوم وزوجته وابنه المحتجزين في القصر الرئاسي منذ الانقلاب "هم ضحايا انتهاكات خطيرة وغير مقبولة لحقوق الإنسان".