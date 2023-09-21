وزير الري يناقش تحديد أولويات الصيانة أو الإحلال للمنشآت والكبارى

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة أعمال تقييم المنشآت المائية، وتقييم حالة الكبارى الواقعة على الترع والمصارف تحت ولاية الوزارة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات المتبعة لتحديد أولويات الصيانة أو الإحلال لهذه المنشآت والكبارى طبقاً لمدى الحاجة لذلك وبما يضمن السلامة الإنشائية لها وعدم إعاقة سريان المياه بالمجرى المائى.

وصرح سويلم بأن الوزارة قامت بعمل حصر لجميع المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية بإجمالى 47 ألف منشأ بمختلف المحافظات، وإعداد تصنيف مبدئى لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى احتياجها للصيانة أو الإحلال، وأعقب ذلك القيام بأعمال معاينة تفصيلية لـ160 كوبري لاتخاذ القرار المناسب من الناحية الفنية لإحلال أو صيانة المنشأ أو عدم الحاجة لأى تدخل فنى.

وتم تأكيد أهمية مراعاة الحفاظ على القطاع المائي للترعة أو المصرف حال تنفيذ أعمال إحلال للكبارى بما يضمن إمرار التصرفات المائية المطلوبة لجميع الاستخدامات المائية التي يخدمها المجرى المائى، مع تنفيذ أعمال الرصف بالأسفلت للكبارى بما يحقق الحماية لها من الناحية الإنشائية، وكذلك القيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة للمنشآت المختلفة بما يسمح بإطالة عمر تلك المنشآت والحفاظ على سلامتها.

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