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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ نقد فني: فايزة أحمد تميزت عن جيلها وخامة صوتها السبب|فيديو

الفنانة الراحلة فايزة
الفنانة الراحلة فايزة أحمد

أكد الدكتور وليد شوشة، أستاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون عميد المعهد العالي للنقد ،أن المطربة الراحلة فايزة أحمد لها تميز مختلف عن باقي مطربات جيلها، أما عن فكرة أصولها السورية فطيلة حياتها الفنية لم نرها تكلمت بلهجة مختلفة عن لهجتنا المصرية.

 الفنانة فايزة أحمد تميزت بإنتاج كبير جداً من الأغنيات 

 

وأضاف “شوشة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّه في هذا الزمن الذي تميز بطابع خاص ومختلف لم نكن نرى من يقول هذا مصري وهذا أصله غير مصري، مؤكداً أن أي فنان ليحقق نجومية معينة ويصل بفنه لمرحلة ما كان من البديهي أن يتواجد في مصر، حيث لم يكن هناك الكثير من المدن الحاضنة للفنون والمواهب مثلها في هذا الوقت.

وأشار أستاذ النقد الفني بأكاديمية الفنون إلى، أن الفنانة فايزة أحمد تميزات بإنتاج كبير جداً من الأغنيات وإنتاج فني غزير ومصر كانت ذات مناخ فني مميز، وبدايات الفنانة فايزة أحمد الأولى والحقيقية كانت في مصر، بل لا يمكن القول أنه كان لها بدايات إلا في مصر، وأغانيها كانت المحرك الرئيسي لأفلام كانت علامات في السينما المصرية، مثل فيلم «تمر حنة»، وخامة صوتها أبرز ما ميَّزها.

 

فايزة أحمد أستاذ النقد الفني الدكتوروليد شوشة مصر السينما المصرية

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