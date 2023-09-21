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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عودة نشاط جمعية الصداقة «المصرية - الروسية» بعد إعادة تشكيل مجلس الإدارة

الصداقة المصرية
الصداقة المصرية الروسية

يعود نشاط جمعية الصداقة المصرية الروسية في ثوب جديد بعد إعادة تشكيل مجلس إدارتها، حيث تم اختيار شريف جاد أمينا عاما في التشكيل الجديد لمجلس الإدارة.


ورحب ميخائيل بوجدانوف المبعوث الشخصي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشرق الأوسط وأفريقيا، ونائب وزير الخارجية بترشيح جاد ، مشيرا إلى انه أحد أصدقاء روسيا، وساهم من خلال تاريخه الطويل في دعم العلاقات بين البلدين، وذلك حسبما أفاد بيان للمركز الثقافي الروسي بالقاهرة اليوم /الخميس/.


كما رحب السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو بهذا الترشيح ، متطلعا إلى دور بارز لجمعية الصداقة المصرية الروسية.


ومن جانبه، أكد مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر أن اختيار شريف جاد موفق لدوره الكبير في دعم العلاقات الثقافية بين البلدين.


يذكر أن شريف جاد كان أول مدير عربي للمركز الثقافي السوفيتي عندما أُعيد افتتاحه عام 1988 بقرار من الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما أسس مع زميله الدكتور فتحي طوغان جمعية الخريجين، وترأس الاتحاد العربي لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية لدورتين 2004 و2018 ، وحاليا يرأس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية.

الصداقة المصرية الروسية شريف جاد روسيا الجامعات الروسية

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