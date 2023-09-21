البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تنطلق غدا في مصر

تنطلق صباح غد (الجمعة) البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بالعاصمة المصرية القاهرة، وتمتد منافساتها على مدار يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، برعاية بنك أبوظبي الأول، الذي يعتبر شريكاً رئيسياً في هذا الحدث الرياضي الكبير.

وكان باب التسجيل للمشاركة في المنافسات أغلق يوم الاثنين الماضي الموافق 18 سبتمبر، وشهدت البطولة اقبالا كبيرا حيث وصل عدد المسجلين 623 لاعبا ولاعبة لاعبا ولاعبة من 111 أكاديمية حول العالم، على ضوء الاهتمام المتزايد برياضة الجوجيتسو في مصر والقارة الإفريقية عموما.

وتعتبر البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو فرصة مثالية للاعبين المصريين والمشاركين من مختلف الجنسيات لتبادل الخبرات والمنافسة في بيئة رياضية احترافية. وسيشهد الحدث مشاركة نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو من مصر والعالم، وفي مقدمتهم اللاعبة جوليا الفيز البرازيلية والمصنفة رقم واحد في فئتها.

د. أشرف صبحي : نعتز بعلاقاتنا الوثيقة مع الإمارات ووجهنا بتوفير كل مقومات النجاح للحدث

وأكد وزير الشباب والرياضة المصري ، الدكتور أشرف صبحي ، أن مصر حريصة على استضافة العديد من البطولات المهمة، من منطلق قدرتها على التنظيم الاحترافي ، وامتلاكها للبنية التحتية المميزة للصالات والملاعب، مشيرا إلى أن البطولة الأفريقية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ستكون مثال حي للبطولات النوعية المميزة ، وستحرص الوزارة على خروجها بشكل يليق بأهمية الحدث وعدد المشاركين فيه ..

وأضاف صبحي: "وجهنا بضرورة توفير كل مقومات النجاح اللازمة لإنجاح الحدث وتحقيق أهدافه المنشودة ومنها تأكيد العلاقة القوية بين مصر والإمارات في كافة المحالات، ومنها المجال الرياضي، ونشر اللعبة وتوسيع قاعدة الممارسين لها ، وتذليل كافة العقبات أمام إشهار اتحاد الجوجيتسو المصري في أقرب وقت ممكن ، بما يضمن توفير المظلة المناسبة للممارسين .

ووجه وزير الشباب والرياضة المصري الشكر للجانب الإماراتي على الدعم والحرص المستمرين للعبة والسعي وراء نشرها بشل كبير ، مؤكدا أن التعاون المصري الإمارتي في كل مناحي الرياضة ، دليل واضح على مدى التقارب والود بين الطرفين ، بما ينعكس على النتائج الإيجابية الملموسة للرياضة بين الدولتين الشقيقتين ..

في السياق ذاته ، قالت فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد لدى بنك أبوظبي الأول: "يسرنا أن نشهد هذا الإقبال الكبير على المشاركة في البطولة القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو التي يتم تنظيمها في مصر الشقيقة، بما يلقي الضوء على مدى تنامي الاهتمام بهذه الرياضة محلياً وإقليمياً. ويفخر بنك أبوظبي الأول برعايته للبطولة، ونتطلع قدماً نحو المزيد من التعاون البنّاء لمواصلة تعزيز انتشار وشعبية رياضة الجوجيتسو في الإمارات، والمنطقة العربية ككل. كما نتمنى للمشاركين كل النجاح والتوفيق في المنافسات المقبلة، لتكون هذه البطولة بمثابة نقطة انطلاق نحو ترك بصمتهم في عالم الجوجيتسو على المستوى الدولي مستقبلاً".

وستقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي، ومن المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيراً من محبي رياضة الجوجيتسو، والمشجعين الذين يتطلعون إلى متابعة أداء اللاعبين المفضلين لديهم، والتعرف على نجوم هذه الرياضة المميزة.

ويقول رودريجو فاليريو، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP: "نحن متحمسون للغاية لتنظيم البطولة في مصر مجدداً هذا العام، والتجهيزات جارية على قدم وساق، وستكون الصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي جاهزة لاستقبال الجماهير واللاعبين من مختلف أنحاء العالم."

وأضاف: "تمثل هذه البطولة فرصة مثالية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو( AJP )لنشر رياضة الجوجيتسو وتوسيع قاعدتها الجماهيرية في مصر. وسنبذل كل جهد ممكن لضمان تقديم تجربة رياضية استثنائية للجميع".

الجدير بالذكر أن إقامة هذه البطولة القارية في مصر تعكس العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر الشقيقة في شتى المجالات. ومن المتوقع أن تستقطب البطولة حضوراً جماهيرياً واسعاً نظراً لأهميتها على مختلف المستويات، وللعوامل الاستراتيجية والجغرافية التي تجعل من مصر منطلقاً استراتيجياً لاستضافة البطولة، بفضل موقعها الحيوي بين آسيا وأوروبا، بما يرسخ مكانتها كجسر للتواصل الثقافي والرياضي بين مختلف أنحاء العالم.